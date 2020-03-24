كورونا في نيويورك: نحو 15 ألف مصار.. وعمدة المدينة: لن ننتصر على الوباء دون الجيش

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة نيويورك إلى نحو 15 ألف حالة، فيما اعتبر عمدتها، بيل دي بلاسيو أن “الانتصار السريع على الوباء ممكن فقط بإشراك الجيش الأمريكي”.

وذكر حاكم ولاية نيويورك أندريو كوومو الثلاثاء أن “عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا ارتفع في أراضيها إلى نقطة 25665 حالة، بينها 210 وفيات”، وأشار إلى أن “14904 من الإصابات تم رصدها في نيويورك المدينة، التي سجلت فيها حتى الآن أكثر من 2500 إصابة جديدة مقارنة مع يوم أمس”، ولفت إلى أن “حصيلة الوفيات فيها بلغت 125 حالة”.

وفي غضون ذلك، قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إن “الجيش الأمريكي يمثل قوة وحيدة قادرة على احتواء الوباء في مدة سريعة”، وأوضح “أعتقد أن قواتنا المسلحة لا مثيل لها فيما يخص القدرات على التنظيم والاستنفار والعمل اللوجيستي وتنفيذ عمليات النقل في نطاق البلاد كلها، كما تتمتع القوات المسلحة بإحدى أفضل الكوادر الطبية في الدولة”.

ووصف دي بلاسيو نيويورك بمركز تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، لافتا إلى “تدهور الأوضاع في كل من لويزيانا وفلوريدا وجورجيا”، وتابع “يمثل الجيش برايي قوة وحيدة قادرة على ضمان إمدادات الكوادر الطبية والأدوية والمعدات إلى الأماكن التي تعاني من أكبر حاجة إليها دون أي انقطاع”، واضاف “الحرس الوطني يقوم بعمل ممتاز، لكن في إطار كل ولاية بشكل منفرد، بينما اتخذت الأزمة طابعا وطنيا عاما”.

ودعا عمدة مدينة نيويورك إلى “التعبئة الأسرع للقوات المسلحة الأمريكية”، قائلا “لا قوة أخرة في الولايات المتحدة تستطيع تنفيذ هذه المهمة”.

المصدر: روسيا اليوم