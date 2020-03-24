الحكومة الفلسطينية: اصابة جديدة بكورونا وعدد المصابين أصبح 60

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم الثلاثاء عن تشخيص حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا لسيدة أربعينية من سكان رام الله المحتلة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع العدد في فلسطين إلى 60 حالة.

وأكد ملحم ان “النتائج ظهرت سلبية بالنسبة لعامل بيت سيرا غرب رام الله والذي ألقاه الاحتلال قرب الحاجز دون اي مراعاة للانسانية بحجة الاشتباه بإصابته بكورونا”.

وقال ملحم إن “سبعه طلاب فلسطينيين قدموا عبر مطار طبريا من ايطاليا، ضمن مجموعهة من الطلبة من الداخل الفلسطيني، سيتم نقلهم بمركبات اسعاف من الحاجز الى مكان الحجر الصحي في فندق الجراند بارك في رام الله”.

وأكد ملحم على “استقرار حالة المصابين في مدينه بيت لحم”، نافيا “ما تم تداوله حول عوده الفايروس لاحدى الحالات التي اعلن تعافيها في السابق”.

المصدر: فلسطين اليوم