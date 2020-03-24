مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطلب تعليق الحظر الدولي على إيران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية خلال هذه المرحلة الحاسمة في مواجهة كوفيد- 19 (وكالة فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2020 - 19:00

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطلب تعليق الحظر الدولي على إيران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية خلال هذه المرحلة الحاسمة في مواجهة كوفيد- 19 (وكالة فارس)

منذ 1 ساعة 24 March، 2020
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