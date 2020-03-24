مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطلب تعليق الحظر الدولي على إيران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية خلال هذه المرحلة الحاسمة في مواجهة كوفيد- 19 (وكالة فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2020 - 19:00
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المكتب السياسي لحركة امل: مدعوون معا الى تقديم كافة اشكال المؤازرة والمساعدة في مختلف المجالات وخاصة على المستوى المعيشي
جيش الاحتلال الصهيوني يعلن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا بصفوفه الى 25 حالة
نتنياهو: قد نصل الى مليون مصاب في غضون شهر واكثر من 10 الاف وفاة بفيروس كورونا
وزير الحرب الاميركي: وباء كورونا اثر على درجة الاستعداد العسكري للولايات المتحدة
حاكم نيويورك لـ سي.ان.ان: تسونامي من مرضى المصابين بكورونا سيضرب النظام الصحي بالولاية خلال اسبوعين او ثلاثة
منظمة الصحة العالمية: 85% من اصابات فيروس كورونا حول العالم سجلت في امريكا واوروبا
جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أميركا الى 46 ألفا بزيادة 5 آلاف إصابة عن أمس وعدد الوفيات الى585
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العميد محمد باكبور: المناورات ستشمل مسح 3000 نقطة في المحافظات و100 نقطة في العاصمة طهران
باكبور: المناورات ستتضمن عمليات تعقيم واسعة بالمعدات اللازمة خاصة في المراكز الصحية
الصحة السعودية: اول حالة وفاة جراء فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين الى 767
البنتاغون : ارتفاع عدد الجنود المصابين بالكورونا في صفوف الجيش الاميركي الى 174 اي بزيادة 41 حالة عن يوم امس
رئيس وكالة الحماية المدنية الايطالية: المصابون بفيروس كورونا في البلاد اكثر بعشرة مرات عما هو معلن
الهند: اغلاق عام في عموم البلاد لمدة 21 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطلب تعليق الحظر الدولي على إيران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية خلال هذه المرحلة الحاسمة في مواجهة كوفيد- 19 (وكالة فارس)
منذ 1 ساعة
24 March، 2020
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