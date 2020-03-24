القوة البرية للحرس الثوري الايراني تبدأ غداً مناورات الدفاع البيئي وعمليات تطهير البيئة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2020 - 19:00

القوة البرية للحرس الثوري الايراني تبدأ غداً مناورات الدفاع البيئي وعمليات تطهير البيئة

منذ 1 ساعة 24 March، 2020
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