بيدرسن دعا إلى “وقف شامل للنار” في سوريا إفساحا في المجال لتركيز الجهود على مكافحة فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2020 - 18:58

بيدرسن دعا إلى “وقف شامل للنار” في سوريا إفساحا في المجال لتركيز الجهود على مكافحة فيروس كورونا

منذ 1 ساعة 24 March، 2020
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