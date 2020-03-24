السعودية تسجل أول وفاة بفايروس الكورونا

سجلت السعودية اليوم أول وفاة بفيروس “كورونا” المستجد و205 إصابات مؤكدة جديدة، وهو أكبر معدل يومي على الإطلاق في المملكة، ما يرفع عدد المصابين فيها إلى أكثر من 750.

وقالت وزارة الصحة انه تم تسجيل “حالة وفاة واحدة لمقيم أفغاني”، و205 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا”، غالبيتها في جدة (82) والرياض (69).

وارتفع عدد المصابين في السعودية إلى 767 شخصا فيما يبلغ المتماثلين للشفاء 28.

واتخذ السعودية إجراءات عدة للحد من انتشار الفيروس، بينها وقف رحلات جوية وتعليق المواصلات العامة وإغلاق المساجد ووقف اداء العمرة.

المصدر: وكالات