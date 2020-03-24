مقتل 70 جنديا نيجيريا على الأقل في مكمن نصبه مسلحون

قتل 70 جنديا نيجيريا على الأقل في كمين استهدف موكبهم نصبه مسلحون في شمال شرق البلاد، كما أعلن الجيش ومصادر أمنية الثلاثاء.

وقال عسكريان لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” إن “المتمردين أطلقوا قنابل واستخدموا السلاح الرشاش على حافلات كانت تقل جنودا أثناء مرورها قرب قرية غورجي في ولاية بورنو أمس”.

وأضاف أحدهما: “كانت خسارة كبيرة جدا، لقد قتل 70 جنديا على الأقل في المكمن”.

وتابع زميله أن “الإرهابيين استهدفوا بشكل خاص شاحنة كانت تقل جنودا مسلحين باسلحة “ار بي جي” قبل أن يحرقوها ما أدى الى مقتل كل من كان فيها”.

وأضاف: “لقد عثور على 70 جثة حتى الآن لكن الحصيلة أعلى بالتأكيد لان عمليات الإنقاذ متواصلة”.

وقال المسؤولان العسكريان إن بضعة جنود آخرين أصيبوا بجروح وأسر المتطرفون أخرين.

المصدر: ا ف ب