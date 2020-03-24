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March 24 2020 - 17:10

إحصاء أكثر من مائتي ألف إصابة في أوروبا بحسب الأرقام الرسمية

منذ 1 ساعة 24 March، 2020
كورونا
أخبار دولية - دول اوروبية

تم تشخيص أكثر من مئتي ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، أكثر من نصفها في إيطاليا (63927) وإسبانيا (39673)، بحسب احصاء أعدته “وكالة الصحافة الفرنسية” استنادا إلى الأرقام الرسمية اليوم عند الساعة 11,50 بتوقيت غرينتش.
مع تسجيلها ما لا يقل عن 200009 إصابة بينها 10732 وفاة، أوروبا هي القارة الأكثر تضررا جراء الوباء، وتأتي بعدها آسيا (98748 إصابة بينها 3570 وفاة)، البؤرة الرئيسية للعدوى. وهذا العدد لا يعكس الواقع الكامل لكون عددا كبيرا من الدول تكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم عناية في المستشفى.

المصدر: ا ف ب

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