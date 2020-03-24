دياب ترأس اللجنة الوزارية للشأن الاجتماعي بسبب كورونا

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الثلاثاء الاجتماع الأول للجنة الوزارية للشأن الاجتماعي.

وجرى خلال الاجتماع البحث في إطلاق العمل الخاص بالشؤون الاجتماعية للمواطنين، وكيفية مساعدتهم على مواجهة هذه المرحلة الدقيقة والصعبة في ظل الاجراءات والتدابير الحكومية للوقائية من فيروس كورونا.

كما التقى دياب وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن، وناقش المجتمعون الاجراءات والتدابير المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي منعا لانتشار فيروس كورونا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام