كورونا في تونس.. تسجيل 25 إصابة جديدة الإصابات ارتفعت إلى 114

قالت وزارة الصحة التونسية الثلاثاء “إنها سجلت 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد”، وأشارت إلى أن “إجمالي الإصابات قد ارتفع بذلك إلى 114 حالة”.

وأعلنت الوزارة أن “الإصابات الجديدة تم اكتشافها بعد إجراء 124 تحليلا مخبريا”، ولفتت إلى أنه “إلى حد الآن تمكنوا من إجراء 1211 تحليل”.

وأعلنت الوزارة أنه “تم حتى الآن إخضاع 15952 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 5438 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و10514 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية”.

وشددت الوزارة على “ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والالتزام بالحجر الصحي الذاتي والعام لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأمن الصحي للبلاد”.

جدير بالذكر أن تونس سجلت حتى الآن 3 وفيات، فيما تعافت حالة واحدة من الفيروس.

المصدر: روسيا اليوم