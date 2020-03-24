جامعة هوبكنز: 593 وفاة جديدة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين الى 46450 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2020 - 15:16
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جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
جامعة هوبكنز: 593 وفاة جديدة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين الى 46450
منذ 15 mins
24 March، 2020
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