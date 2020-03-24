سفينة ”دياموند برنسيس“ تكشف أمراً جديداً: ”كورونا“ يبقى على الأسطح لـ17 يوماً!

كشفت مجموعة من الباحثين في مركز مكافحة الامراض والوقاية منها (CDC)، عن دراسة جديدة بشأن المدة التي يستغرقها فيروس “كورونا” للبقاء على الأسطح.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد “عثر الباحثون على آثار لكورونا على متن سفينة دياموند برنسيس، وتحديداً على الأسطح داخل الكبائن التي كان الأشخاص المصابون بالفيروس داخلها”، مشيرين إلى أن “هذه الآثار المرتبطة بالفيروس بقيت لمدّة 17 يوماً بعد مغادرة المصابين، ما يعني أن كورونا يمكن أن يستمرّ لأكثر من أسبوعين”.

وكانت دراسة سابقة أشارت إلى أنّ “الفيروس يمكن أن يستقرّ في الهواء لمدّة تصل إلى 3 ساعات، في حين أنه يمكن أن يعيش 72 ساعة بعد وضعه على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ”. وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة “نيو إنغلاند” أنّ “الفيروس ظلّ على النحاس لمدّة 4 ساعات، وحوالى 24 ساعة بعد وضعه على الكرتون”.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه “من المعتقد أنّ الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل بشكل رئيسي عبر قطرات الجهاز التنفسي، كقطرات السعال أو العطس”.

المصدر: دايلي ميل