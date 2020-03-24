حملة تعقيم واسعة للدفاع المدني في النبطية

بدأ مركز النبطية الاقليمي في الدفاع المدني حملة تعقيم واسعة شملت مدينة النبطية ومنطقتها، بناء على تعليمات وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي والمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار وبمواكبة المدير الاقليمي في محافظة النبطية حسين فقيه تفاديا لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ومنذ ساعات الصباح الاولى، بدأت حملة تعقيم ورش حيث توزعت فرق من المتطوعين على الاحياء والقرى بعد اعلان حال التأهب القصوى لموظفي ومتطوعي الدفاع تجمع اكثر من 40 متطوعا وموظفا في مركز النبطية الاقليمي واعلنوا الجهوز التام لمواكبة أي طارئ تنفيذا لأي قرار تعلنه وزارة الداخلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام