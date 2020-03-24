كورونا في بلجيكا.. 34 وفاة جديدة وعدد الضحايا بلغ 122 شخصا

أعلنت السلطات البلجيكية تسجيل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الضحايا 122 شخصا، إلى جانب 4269 مصابا، بعيد إصابة 526 شخصا خلال الساعات الماضية.

وأكدت السلطات الثلاثاء “بلوغ عدد حالات الوفيات الجديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا 34 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وبذلك يرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 122”.

وأضافت السلطات “من المؤكد، حتى الآن، إصابة 4269 شخص بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا، بعد أن تم تأكيد إصابة 526 شخص بالفيروس”.

ولفتت السلطات إلى أن “60 شخصا ممن تم تشخيص إصابتهم بالفيروس تمكنوا من مغادرة المستشفى، فيما يتواجد حتى الآن 1.859 شخص في المستشفى”.

المصدر: سبوتنيك