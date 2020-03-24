الطقس غدا الاربعاء غائم مع انخفاض في الحرارة واحتمال امطار محلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاربعاء غائماً جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، يتحول تدريجيا بدءا من الظهر الى قليل الغيوم، كما يتوقع تساقط أمطار محلية خلال النهار في البقاع الشمالي.

– الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، ييتحول الى متقلب بدءا من المساء.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبدأ تدريجيا بالإنخفاض ابتداء من بعد الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة محلية خاصة شمال البلاد.

– الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، يتحول تدريجيا بدءا من الظهر الى قليل الغيوم، كما يتوقع تساقط أمطار محلية خلال النهار في البقاع الشمالي.

– الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

– الجمعة: قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة والتي تلامس المعدلات الموسمية لشهر آذار، يتحول تدريجيا خلال الفترة المسائية الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع تكون ضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 9 الى 18 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 5 الى 18 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ناشطة أحيانا، تتحول الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية