منظمة الصحة العالمية: هناك تسارع كبير للغاية في عدد اصابات الكورونا في اميركا ومن الممكن ان تتحول الى مركز للتفشي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2020 - 13:18
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منظمة الصحة العالمية: وتيرة انتشار وباء كورونا تتسارع
غرفة التحكم المروري في لبنان: صفر حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
وزارة الصحة العامة: عدد الاصابات المثبتة مخبريا بفيروس كورونا 267 حالة
جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أميركا الى 46 ألفا بزيادة 5 آلاف إصابة عن أمس وعدد الوفيات الى585
معهد روبرت كوخ: 4764 اصابة مؤكدة بكورونا في المانيا في يوم واحد ليصل العدد الاجمالي الى 27436 والوفيات الى 114
وزير الحرب الاميركي: وباء كورونا اثر على درجة الاستعداد العسكري للولايات المتحدة
الامين العام للامم المتحدة يدعو الى وقف الصراعات المسلحة لمواجهة العدو المشترك للبشرية المتمثل بفيروس كورونا
وزير الحرب الأميركي: 133 جنديا أميركيا مصابون بفيروس كورونا
الكونغرس الاميركي يبحث امكانية التصويت عن بعد بسبب مخاطر كورونا
الصحة التركية: تسجيل293 اصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا
السفير الصيني لدى الامم المتحدة: الحظر الامريكي زاد الامور سوءاً على الايرانيين
الرئيس روحاني: أعداد المرضى الداخلين الى المستشفيات وكذلك أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا تشهد إنخفاضاً
جيش الاحتلال الصهيوني يعلن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا بصفوفه الى 25 حالة
حاكم نيويورك لـ سي.ان.ان: تسونامي من مرضى المصابين بكورونا سيضرب النظام الصحي بالولاية خلال اسبوعين او ثلاثة
المتحدث باسم الخارجية الصينية: توصيف البعض لفيروس كورونا بالصيني هو اتهام عنصري
المتحدث باسم الخارجية الصينية:نرفض الاتهامات الاميركية بربط فيروس كورونا بالصين
نتنياهو: قد نصل الى مليون مصاب في غضون شهر واكثر من 10 الاف وفاة بفيروس كورونا
قائد القوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية : ستنطلق غدا مناورات الدفاع البيولوجي في مختلف انحاء البلاد
العميد محمد باكبور: المناورات ستشمل مسح 3000 نقطة في المحافظات و100 نقطة في العاصمة طهران
باكبور: المناورات ستتضمن عمليات تعقيم واسعة بالمعدات اللازمة خاصة في المراكز الصحية
جمعية المصارف تساهم ب6 مليون دولار لتأمين اجهزة طبية واستشفائية خاصة بمعالجة مرضى كورونا
الرئيس دياب: ما نمر به اليوم يحتاج الى تضافر كل الجهود من دون اي مزايدات او اي حسابات
منظمة الصحة العالمية: 85% من اصابات فيروس كورونا حول العالم سجلت في امريكا واوروبا
اسبانيا تعلن عن 514 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 2696
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية: هناك تسارع كبير للغاية في عدد اصابات الكورونا في اميركا ومن الممكن ان تتحول الى مركز للتفشي
منذ 47 mins
24 March، 2020
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