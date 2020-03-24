كابولوف: موسكو ترى مواصلة واشنطن سحب قواتها من أفغانستان قرارا صائبا

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، رئيس القسم الأسيوي الثاني بالخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن موسكو ترى في تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن خفض المساعدات لأفغانستان أداة للضغط، وفي نفس الوقت، ترى اعتزام واشنطن مواصلة سحب قواتها قرارا صائبا.

وقال كابولوف لوكالة سبوتنيك “إنها أداة ضغط من الناحتين، أعني هنا أشرف غني وعبدالله عبدالله، اللذين لم يستطع بومبيو التوفيق بينهما. إنهما لم يتقبلا الاقتراحات التي عرضت عليهما”.

وفي الوقت نفسه، وصف كابولوف قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان بالقرار الصائب، وذلك لأن تواجدها هناك لا يلعب دورا في استقرار هذا البلد.

وتابع كابولوف “بأي شكل يلعبون دورا في استقرار الأوضاع؟ ليس بأي شكل من الأشكال. لذلك، سواء تواجدوا هناك أم لا … وجودهم لا يعود بشيئ إيجابي، لذلك، من الصواب مواصلتهم تنفيذ مسؤولياتهم”.

المصدر: وكالة سبوتنيك