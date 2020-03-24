مجلس الوزراء الروسي يضع خطة للتعجيل بنشر مختبرات للكشف فيروس “كورونا”

كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الثلاثاء الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان “روسبوتريب نادزور” وسلطات العاصمة والأقاليم الفيدرالية بوضع خطة للتعجيل بنشر مختبرات للكشف عن فيروس “كورونا”.

وجاء في بيان مجلس الوزراء نشر على موقعه الرسمي ” قامت روسبوتريب نادزور” بالتعاون مع حكومة موسكو والأجهزة التنفيذية للكيانات الفيدرالية الروسية، بوضع مخطط للتسريع بنشر مختبرات إضافية لإجراء تحاليل للسكان للكشف عن فيروس كورونا المستجد مع المراكز المرجعية التي سيتم على أساسها تأكيد التشخيص”.

كما كلف مجلس الوزراء باتخاذ التدابير لإبلاغ المواطنين على الفور بنتائج فحص فيروس كورونا التي أجريت في المركز العلمي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية وموعد تنفيذ التعليمات 24 آذار/مارس 2020.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس “كورونا” وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية، أن عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد، تجاوز الـ 381 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 16 ألفا؛ فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

المصدر: وكالة سبوتنيك