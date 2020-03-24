المتحدث باسم الخارجية الصينية: نرفض الاتهامات الأمريكية بربط فيروس كورونا بالصين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2020 - 11:12

المتحدث باسم الخارجية الصينية: نرفض الاتهامات الأمريكية بربط فيروس كورونا بالصين

منذ 29 mins 24 March، 2020
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