المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجيش إلى 25 بعد تشخيص إصابة مجندة و4 جنود من إجمالي الإصابات الـ 1656 في “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2020 - 11:12

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجيش إلى 25 بعد تشخيص إصابة مجندة و4 جنود من إجمالي الإصابات الـ 1656 في “إسرائيل”

منذ 32 mins 24 March، 2020
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