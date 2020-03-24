بعد المماطلة من وقايتهم من كورونا الأسرى يشرعون بخطوات تصعيدية اليوم

أعلن الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، أن الأسرى في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” سيشرعون صباح اليوم الثلاثاء 24/3/2020، بتنفيذ خطوات تصعيدية في السجون بعد مماطلة إدارة سجون الاحتلال “الإسرائيلي” في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب الشقاقي، فإن الخطوات التصعيدية للأسرى تأتي بعد رفض الاحتلال اتخاذ اجراءات الوقاية في السجون، وسحب أكثر من 175 من مشتريات الكانتينا، ورفض إيجاد بديل لإدخال رصيد للكانتينا بعد منع زيارات الأهل.

ويشار الى ان الاسرى اكدوا قبل عدة ايام اصابة اربعة اسرى داخل سجن مجدو بفيروس كورونا الا ان الاحتلال نفى إصابة أى من الاسرى ، وسط تضارب الانباء بشأن الاصابات وسط تحذيرات فلسطينية في حال إصابة اي من الاسرى بأي مكروه.

المصدر: فلسطين اليوم