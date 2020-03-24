الوزير فهمي: تمنيت على وزني توقيع مشروع القرار المتعلق بتوزيع مستحقات البلديات والاتحادات البلدية من عائدات الرسوم على الخلوي

قال وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي عبر حسابه على تويتر “تمنيت على وزير المالية توقيع مشروع القرار المشترك المتعلق بتوزيع مستحقات البلديات والاتحادات البلدية من عائدات الرسوم على الهاتف الخليوي من 1/1/2017 وحتى 13/12/2017، والبالغ قيمتها 168 مليارا و800 مليون ليرة لبنانية، والذي سبق ان ارسلته اليه، كذلك النظر في الاسراع في تحديد قيمة الكتلة النقدية المتجمعة في قيود مديرية الخزينة في وزارة المالية لحساب الصندوق البلدي المستقل عن العام 2018، لتتمكن البلديات واتحادات البلديات من تقديم المساعدات لذوي الحاجة وللعائلات الاكثر فقرا التي تضررت نتيجة الاجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام