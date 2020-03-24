بيان رسمي: الاشتباه بإصابة أحد صحفيي البيت الأبيض بفيروس كورونا

أعلنت رابطة الصحفيين المعتمدين في البيت الأبيض أنه يشتبه في إصابة أحد صحفييها بعدوى فيروس كورونا مما يثير مخاوف جديدة حول وصول المرض إلى مقر الرئاسة الأمريكية.

وقالت الرابطة، في بيان اصدرته مساء اليوم الاثنين: “تم إبلاغنا بأن أحد زملائنا يشتبه في إصابته بفيروس COVID-19، وهذا الشخص زار البيت الأبيض في 9 و11 و16 و18 مارس”.

وأضاف بيان الرابطة: “ندعو كل الصحفيين الذين كانوا في البيت الأبيض في تلك الفترة إلى مراجعة التعليمات الخاصة بحماية الصحة والتشاور مع أطبائهم واتخاذ الإجراءات المناسبة”.

ولم تكشف الرابطة عن اسم المراسل لكنها قالت إنها على اتصال بطبيب البيت الأبيض والمؤسسة الصحفية التي ينتمي إليها المراسل.

ويثير هذا الإعلان تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي الإدارة الأمريكية والرئيس، دونالد ترامب، في غرفة واحدة.

المصدر: وكالات