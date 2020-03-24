جونسون: بريطانيا تواجه أخطر تهديد منذ عقود وأوجه الناس للبقاء في منازلهم

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن فرض حظر شبه تام على خروج الناس من منازلهم ومنع أي تجمعات تشمل أكثر من شخصين، واصفا فيروس كورونا بأخطر تهديد لبلاده منذ عقود.

وقال جونسون، في كلمة تلفزيونية، مساء الاثنين،: “حان الوقت لنعمل جميعنا أكثر. مساء اليوم أعطي توجيها بسيطا جدا للشعب البريطاني، عليكم البقاء في المنازل. هذا أهم ما يجب علينا القيام به لوقف انتشار المرض بين البيوت. لهذا السبب سيكون مسموحا للناس بالخروج من منازلهم لدوافع محدودة للغاية”.

وأوضح جونسون أن الإجراءات الجديدة تنص على أن الناس سيستطيعون الذهاب إلى المحلات التجارية فقط لشراء المستلزمات الأساسية مثل الأدوية والغذاء، لكن يوصى فعل ذلك نادرا جدا، كما يسمح بترك البيوت لأسباب صحية وكذلك مرة واحدة في اليوم للقيام بتمرينات رياضية في الهواء.

وأشار إلى أن الذهاب إلى العمل مسموح فقط في حالات تعتبر ضرورة ولا يمكن فيها تنفيذ المهمات من البيت.

وشدد على منع الناس من اللقاءات مع الأصدقاء وإجراء أي تجمعات تشمل أكثر من شخصين وحتى مع عائلاتهم باستثناء الأقرباء الذين يقيمون معهم في بيت واحد.

كما ذكر أن حكومته ستوقف حفلات الزواج وغيرها من التجمعات وستغلق المتاجر والملاعب لدفع المواطنين للالتزام بتعليمات البقاء في المنازل لتخفيف آثار فيروس كورونا.

وقال جونسون إن كل المتاجر التي تبيع سلعا غير ضرورية ستغلق وكذلك المكتبات ودور العبادة وستعلق الفعاليات الاجتماعية باستثناء الجنازات مشيرا إلى أن بلاده تواجه أخطر تهديد منذ عقود.

وسجلت في بريطانيا، حتى مساء الاثنين، 6650 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 335 حالة وفاة.

وأكدت السلطات البريطانية في وقت سابق أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية، لأن الجهات الطبية تجري حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة، بينما نصحت الحكومة هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراض طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.

المصدر: وكالات