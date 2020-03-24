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March 24 2020 - 03:14

الصحة العالمية: وتيرة انتشار وباء كورونا تتسارع

منذ 28 mins 24 March، 2020
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أخبار دولية - منظمات

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، عن تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا.

وفي تصريح صحفي، قال المدير العام إنه تم الإبلاغ الآن عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة بكورونا من كل دول العالم تقريبا.

ودعا غيبريسوس إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة ضد الوباء، دون الاكتفاء بخطوات وقائية وحدها. وقال مدير المنظمة بهذا الخصوص إن “التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إجراءات دفاعية ضد جائحة كورونا، لكن علينا الهجوم”.

وقال امدير العام للمنظمة إنه سيخاطب قادة دول مجموعة العشرين، هذا الأسبوع، ليطلب منهم العمل معا لتعزيز إنتاج معدات الحماية الحيوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايك ريان، ردا على سؤال بشأن أولمبياد طوكيو 2020 المقرر افتتاحها في 24 يوليو، إنه يعتقد أن القرار سيتم اتخاذه “قريبا جدا” بشأن مستقبله.

وقال ريان: “كلنا نثق في أن الحكومة اليابانية واللجنة (الأولمبية الدولية) لن تمضيا قدما في أي دورة ألعاب إذا كانت ستشكل خطورة على الرياضيين والمتفرجين”.

المصدر: وكالة رويترز

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