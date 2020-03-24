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March 24 2020 - 03:14

شفاء أكثر من 100 ألف حالة إصابة من فيروس كورونا المستجد حول العالم

منذ 40 mins 24 March، 2020
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أخبار دولية - العالم

تم يوم الاثنين تسجيل شفاء أكثر من 100 ألف مصاب من فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.

وأفادت تقارير صحفية وإحصائيات رسمية وشبه رسمية بأن 100658 مصابا تعافوا من فيروس كورونا.

وكانت تقارير صحفية من الصين أفادت بأن حالتين على الأقل لمريضين بفيروس كورونا المستجد يزيد عمرهما على 100 عام، وحالة ثالثة في العقد التاسع من عمرها، شفوا جميعا من المرض القاتل الذي فتك بأكثر من 126 ألف شخص حول العالم.

وآخر الأخبار عن حالات الشفاء لكبار السن، هو لجدة صينية من مدينة ووهان، مركز تفشي الوباء، تعافت من فيروس كورونا الجديد بعد علاج استمر 6 أيام فقط، وخرجت المريضة تشانغ قوانغ فن، البالغة من العمر 103 أعوام، من المستشفى.

جدير بالذكر أن عدد المصابين بكورونا في العالم بلغ 360669 إلى حد الآن، توفي منهم 15491 شخصا.

المصدر: وكالات

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