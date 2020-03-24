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March 24 2020 - 03:12

تسجيل 186 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

منذ 1 ساعة 24 March، 2020
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أخبار دولية - فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 186 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالعدوى في البلاد منذ بدء التفشي.

وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، إن العدد العام للوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 186 حالة، ووصل إلى نقطة 860 شخصا بعد أن كان على مستوى 674 أمس الأحد، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد.

وذكر فيران أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت بواقع 3838 حالة وبلغت 19856 إصابة، مبينا أن 8675 شخصا في المستشفيات، بينهم 2082 شخصا في حالة حرجة وهم متصلون بأجهزة دعم الحياة.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” والـ5 من حيث حصيلة الوفيات.

المصدر: وكالات

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