السودان يفرض حظر التجوال ويوقف حركة الحافلات بين المدن والولايات بسبب كورونا

أعلنت السلطات السودانية فرض حظر تجوال يومي في كل البلاد لردع تفشي فيروس كورونا من الساعة 20:00 وحتى 06:00 اعتبارا من الثلاثاء، مع وقف حركة الحافلات بين المدن والولايات.

وأصدر مجلس الأمن والدفاع، ممثلا في اللجنة العليا للطوارئ الصحية والسلامة، الاثنين، بيانا تلاه عضو مجلس السيادة، صديق تاور، دعا فيه المواطنين للالتزام بالإرشادات الصحية والموجهات التي تصدر من اللجنة تباعا.

وأكد مجلس الأمن والدفاع رصد حالتين فقط للإصابة بالفيروس في البلاد حاليا، منها وفاة واحدة، إضافة إلى 17 حالة اشتباه تحت المراقبة والمتابعة.

وقال: “نعلم جميعا بأنه لا يوجد علاج لهذا الوباء ولا لقاح ولا تطعيم والعلاج الوحيد هو منع التجمعات والالتزام بالبقاء بالمنازل”.

وأعلن في هذا السياق عن اتخاذ حزمة قرارات تشمل “حظر التجوال في جميع مدن السودان من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 24 مارس 2020”.

كما قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني “إيقاف الباصات السفرية السياحية من وإلى ولايات السودان المختلفة اعتبارا من يوم الخميس 26 مارس 2020، الساعة السادسة مساء”.

وختم مجلس الأمن والدفاع: “بالتأكيد أنه على المواطنين الكرام الالتزام بالإرشادات الصحية والأمنية والتي تصدر على مدار الساعة من كافة الأجهزة الإعلامية”.

المصدر: وكالات