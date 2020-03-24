وزير الحرب الأمريكي: وباء كورونا أثر على درجة الاستعداد العسكري للولايات المتحدة

أكد وزير الحرب الأمريكي، مارك إسبر، أن وباء فيروس كورونا المستجد أثر بشكل معين على درجة استعداد القوات المسلحة للولايات المتحدة.

وقال إسبر، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، إنه يرى “تأثيرا معينا” على درجة الاستعداد العسكري للقوات الأمريكية، لكنه شدد على أن البنتاغون لا يزال قادرا على تنفيذ العمليات.

وأضاف إسبر: “سيكون تأثير هذه الجائحة على مدى الاستعداد القتالي ملموسا في حال تطورها بالنطاق الواسع التي يتنبأ به البعض على المدى البعيد”.

وأوضح أن انخفاض مستوى الاستعداد في الجيش الأمريكي سيكون مرتبطا بإلغاء بعض التدريبات العسكرية، وهذا ما بدأ فعلا بالحصول بسبب الجائحة.

وشدد وزير الحرب الأمريكي على أن كل الوحدات التي سترصد بين عناصرها أعراض فيروس كورونا ستخضع لفحوصات طبية فورية.

وبحسب الإحصائية الأخيرة، سجلت بين الكوادر العسكرية الأمريكية وموظفي البنتاغون العاملين داخل الولايات المتحدة وخارجها 249 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، بينها حالة وفاة واحدة، فيما أعلنت وزارة الحرب في وقت سابق أن أكثر من 2600 من عناصرها في أوروبا يخضعون للحجر الصحي الذاتي.

المصدر: وكالات