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March 24 2020 - 01:32

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 509

منذ 57 mins 24 March، 2020
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أخبار دولية - سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، الاثنين، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن أغلب هذه الحالات تعود لأشخاص قدموا من مناطق تفشي الفيروس حول العالم.

وأوضحت الوزارة أن 48 من هذه الحالات “مستوردة” من خارج البلاد، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 509، فيما سجلت حالتا وفاة في وقت سابق.

وحتى صباح الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفا، غالبيتهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، فيما تعافى منهم ما يزيد عن 99 ألفا.

المصدر: وكالات

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