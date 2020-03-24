عمدة موسو سيرغي سوبانين يفتتح قسما خاصا بمعالجة مرضى كورونا في المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2020 - 01:32

عمدة موسو سيرغي سوبانين يفتتح قسما خاصا بمعالجة مرضى كورونا في المدينة

منذ 1 ساعة 24 March، 2020
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أخبار دولية - روسيا

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن سلطات العاصمة الروسية خصصت 7 مبان في مستشفيات المدينة لاستقبال المرضى بفيروس كورونا ومشتبه بإصابتهم به.

وفي كلمة ألقاها أثناء مراسم فتح قسم مخصص بعلاج مرضى كورونا داخل مستشفى رقم 67 بموسكو، أشار سوبيانين إلى أن القسم بمساحة 50 ألف متر مربع، وهو مركز ولادة مستحدث، جرى تخصيصه مؤقتا لمعالجة المصابين بكورونا.

وكشف أن الحديث يدور حول أحد المباني السبعة التي خصصتها سلطات موسكو لهذا الغرض، مشيرا إلى أن المدينة مستعدة لفتح 10 مراكز إضافية لهذا الغرض في أقرب وقت، إذا استدعت الضرورة، وذلك علاوة على مركز خاص بمعالجة الأمراض المعدية، قيد البناء حاليا.

وذكر عمدة موسكو بأن 9 مختبرات خاصة للكشف عن فيروس كورونا بدأت العمل في المدينة.

المصدر: وكالات

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