أصوات انفجارات تسمع قرب جبلة بريف اللاذقية ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية في حميميم لطائرات مسيرة تابعة للمجموعات المسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2020 - 01:32

أصوات انفجارات تسمع قرب جبلة بريف اللاذقية ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية في حميميم لطائرات مسيرة تابعة للمجموعات المسلحة

منذ 1 ساعة 24 March، 2020
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