المديرية العامة للأمن العام: تعقيم 52 مخيما في البقاع والشمال والجنوب وجبل لبنان

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :”واصلت المديرية العامة للأمن العام عملية تعقيم مخيمات النازحين السوريين للوقاية من انتشار وباء كورونا، وفي هذا الإطار قامت دوريات من المديرية – دائرة الأمن القومي – بالتنسيق مع عدد من البلديات وهيئات المجتمع المدني، بالاشراف على أعمال تعقيم 52 مخيما توزعت على الشكل التالي:البقاع 37 مخيما، الشمال 10 مخيمات، الجنوب 4 مخيمات وجبل لبنان مخيم واحد.

وتم ابلاغ مسؤولي المخيمات من قبل الدوريات وجوب متابعة أعمال التعقيم بصورة دورية ودائمة والإفادة الفورية عن أي شخص تظهر عليه عوارض الوباء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام