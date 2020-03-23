تقرير مفصل لغرفة عمليات إدارة الكوارث في لبنان عن فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2020 - 23:48

تقرير مفصل لغرفة عمليات إدارة الكوارث في لبنان عن فيروس كورونا

منذ 38 mins 23 March، 2020
Doc-P-684373-637199921297501599
لبنان

تقرير مفصل لغرفة عمليات إدارة الكوارث في لبنان عن فيروس كورونا

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المصدر: موقع المنار

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