إيهاب حماده جال ووفدا بلديا في مستشفى الهرمل: للتقيد بالعزل المنزلي

زار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حماده، يرافقه رئيس “اتحاد بلديات الهرمل” نصري الهق، ورؤساء بلديات: الشواغير، فيسان، جوار الحشيش، مستشفى الهرمل الحكومي، واطلعوا من مدير ها سيمون ناصر الدين، على الأعمال الجاريه لتجهيز قسم العزل التام لمرضى الكورونا والاستعدادات الطبية إذا ما سجلت أي اصابة مستقبلا.

واكد ناصر الدين ان “قسم العزل في المستشفى اصبح شبه جاهز ويمكن ان يستقبل اي حالة خلال يومين”.

وأكد حماده من جهته “ضروره التقيد التام بالعزل المنزلي، وبتوجيهات وزرارة الصحة للسيطره على هذا المرض”.

الجدير بالذكر انه حتى الآن لم تسجل اي حالة في قضاء الهرمل، فيما جالت فرق من وزارة الصحة وبلدية الهرمل على المحال التجارية والمؤسسات المصرح لها، للاطلاع على حسن تطبيق الإجراءات اللازمة للوقاية .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام