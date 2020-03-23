الأمن العام: تعقيم 52 مخيما للنازحين السوريين

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في إطار تطبيق مقررات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، واصلت المديرية العامة للأمن العام عملية تعقيم مخيمات النازحين السوريين للوقاية من انتشار وباء كورونا. وفي هذا الإطار، قامت دوريات من المديرية – دائرة الأمن القومي- بالتنسيق مع عدد من البلديات وهيئات المجتمع المدني بالاشراف على أعمال تعقيم 52 مخيما توزعوا على الشكل الآتي: البقاع 37 مخيما، الشمال 10 مخيمات، الجنوب 4 مخيمات، وجبل لبنان مخيم واحد.

وتم إبلاغ مسؤولي المخيمات من قبل الدوريات وجوب متابعة أعمال التعقيم بصورة دورية ودائمة والإفادة الفورية عن أي شخص تظهر عليه عوارض الوباء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام