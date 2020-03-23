الأمن العام: تعقيم 52 مخيما للنازحين السوريين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2020 - 21:58

الأمن العام: تعقيم 52 مخيما للنازحين السوريين

منذ 1 ساعة 23 March، 2020
الامن العام
لبنان

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في إطار تطبيق مقررات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، واصلت المديرية العامة للأمن العام عملية تعقيم مخيمات النازحين السوريين للوقاية من انتشار وباء كورونا. وفي هذا الإطار، قامت دوريات من المديرية – دائرة الأمن القومي- بالتنسيق مع عدد من البلديات وهيئات المجتمع المدني بالاشراف على أعمال تعقيم 52 مخيما توزعوا على الشكل الآتي: البقاع 37 مخيما، الشمال 10 مخيمات، الجنوب 4 مخيمات، وجبل لبنان مخيم واحد.

وتم إبلاغ مسؤولي المخيمات من قبل الدوريات وجوب متابعة أعمال التعقيم بصورة دورية ودائمة والإفادة الفورية عن أي شخص تظهر عليه عوارض الوباء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة