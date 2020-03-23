مصلحة الابحاث العلمية: استعمال المبيدات الزراعية للتعقيم لا فعالية له – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2020 - 21:58

مصلحة الابحاث العلمية: استعمال المبيدات الزراعية للتعقيم لا فعالية له

منذ 2 ساعة 23 March، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

اشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان ان “بعض الجهات تقوم باستعمال مبيدات زراعية للتعقيم، تود المصلحة أن توضح ما يلي:
1- إن المبيدات تقتل الحشرات بواسطة جهازها التنفسي أو العصبي، وفيروس كورونا ليس له اي جهاز تنفسي أو عصبي، لذا لا فعالية للمبيدات الزراعية على فيروس كورونا.
2 – عندما يتم رش المبيدات على جميع الطرقات وقرب محال الخضار والمواد الاستهلاكية، فإن هذه الخضار والمواد الاستهلاكية تتلوث بالمبيدات مما يؤدي الى أمور سيئة نحن بغنى عنها في ظل فيروس كورونا.
3 – يتوجب مراجعة اللجنة الرسمية الوزارية لمكافحة الكورونا لتبيان المواد المسموح استعمالها في التعقيم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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