الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن “90 عينة جرى فحصها اليوم من كافة المحافظات وجميعها غير مصابة بكورونا”، واضاف أنه “لا حالات جديدة حتى اللحظة”.

وأعلن ملحم خلال الإيجاز الصحفي المسائي حول آخر مستجدات وباء “كورونا” الاثنين أن “جميع الأعمال التجارية في كافة المحافظات ستتوقف من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 7 صباحا، اعتبارا من هذه الليلة، باستثناء المخابز والصيدليات”.

وأضاف ملحم أن “الاحتلال سلمنا عاملا عند حاجز بيت سيرا غرب رام الله يشتبه بإصابته بفيروس كورونا، وتم فحصه وبانتظار نتائج العينات”.

المصدر: وكالة معاً