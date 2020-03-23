مجلس النواب المصري يرجئ الجلسات العامة حتى 12 نيسان/أبريل المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2020 - 20:06

مجلس النواب المصري يرجئ الجلسات العامة حتى 12 نيسان/أبريل المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 23 March، 2020
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