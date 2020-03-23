الصحة الإيرانية: تسجيل 127 وفاة جديدة وإصابة 1411 بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور الاثنين، أن “عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812، فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049 بينما تعافى 8376 شخصا حتى الآن”. وقال جهانبور “تم تسجيل 127 حالة وفاة و1411 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين 8376 شخصا”. وأضاف أن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64 عاما. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية أنه “تم تقييم الحالة الصحية لـ36 مليون مواطن عن طريق خطة “الغربلة”، في اطار مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة كورونا”.

المصدر: مهر