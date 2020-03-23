الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في جميع نقاط النزاعات في العالم على خلفية تهديد فيروس كورونا المستجد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2020 - 20:06

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في جميع نقاط النزاعات في العالم على خلفية تهديد فيروس كورونا المستجد (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 23 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة