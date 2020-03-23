الرئيس روحاني: الحفاظ على أرواح الناس بحاجة الى اجراءات وتعاون عالمي مشترك

رأى الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أن “الحفاظ على أرواح الناس بحاجة الى اجراءات وتعاون مشترك شامل على صعيد العالم”، مؤكداً أن “الحظر الاميركي الظالم ضد الشعب الايراني يتعارض مع القواعد الانسانية وقوانين منظمة الامم المتحدة”. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره التونسي قيس سعيد الاثنين، هنأ الرئيس روحاني لمناسبة العيد الوطني في تونس وانتخابه رئيسا للجمهورية، معربا عن امله في تعزيز العلاقات والتعاون بين ايران وتونس في المرحلة الجديدة وزيادة المشاورات الثنائية حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

واضاف أن الجمهورية الاسلامية الايرانية “لا قيود لها في تطوير العلاقات والتعاون مع جمهورية تونس ويتوجب الاستفادة جيدا من طاقات وامكانيات البلدين في هذا السياق”. واشار الرئيس روحاني الى ان “تفشي مرض كورونا قد تحول الى قضية عالمية”، وأكد أن “جميع الحكومات والشعوب يجب أن تقف الى جانب بعضها بعضاً في هذه المكافحة”، قائلاً إن “الحفاظ على ارواح الناس اليوم ومواجهة هذا المرض بحاجة إلى اجراءات وتعاون مشترك شامل في العالم”. وأوضح الرئيس روحاني أن “الحكومة الاميركية قامت في هذه الظروف الصعبة التي يتفشى فيها فيروس كورونا بتصعيد اجراءات حظرها الظالمة ضد الشعب الايراني”. واضاف أن “منع ارسال الأدوية والمساعدات الانسانية والعلاقات البنكية الايرانية لتوفير حاجات المواطنين يتعارض مع القواعد الانسانية وقوانين منظمة الأمم المتحدة”.

واكد أنه “على دول العالم ادانة اجراءات اميركا المناهضة للانسانية وحثها على العودة الى قوانين منظمة الامم المتحدة والمبادئ الانسانية”، لافتاً إلى أن “من مسؤولوية تونس بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الامن الدولي اتخاذ الخطى في مسار وقوف المجتمع العالمي ضد الحظر الظالم واللاانساني”. ووصف الرئيس روحاني تنمية العلاقات والتعاون الاقليمي والدولي بين ايران وتونس ومساعيهما في مسار السلام والأمن في المنطقة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، بأنها “تحظى بالأهمية”.

المصدر: ارنا