وزير الصحة اللبناني ترأس اجتماع اللجنة الوطنية للأمراض الإنتقالية وبحث في توقيع عقد مع المختبرات الخاصة لإجراء الفحوصات المخبرية مجانا

ترأس وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إجتماع اللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية في حضور مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار وممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة إيمان الشنقيطي، والأطباء الإختصاصيين أعضاء اللجنة: عبد الرحمن البزري، جاك مخباط، بيار أبي حنا، وفاء جريج، نادين يارد، جهاد مكوك ،رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة ندى غصن، رئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة الدكتورة عاتكة بري ورئيس مصلحة المهن الطبية أنطوان رومانوس.

وتم البحث في سبل اعتماد مستشفى حكومي في كل محافظة لجمع العينات المخبرية للمصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس وإرسالها لاحقا الى مستشفى الحريري الحكومي والى المختبرات الجامعية الخاصة المعتمدة، على أن يتم توقيع عقد مع هذه المختبرات لاجراء الفحوصات المخبرية مجاناً بناءً على معاييرعلمية لاجراء الفحص.

كما تم عرض نماذج لمعدات السلامة الواقية ذات الصناعة المحلية حيث شجع الحاضرون اعتماد الصناعات المحلية في توفير هذه المعدات.

كذلك طرحت مسألة انشاء غرفة عزل سلبي على الأقل في المستشفيات الحكومية المرجعية في المناطق، بحيث يتم تثبيت أنبوب التنفس للمريض فيها قبل نقله الى غرفة العناية الفائقة أو تحويل كامل العناية الفائقة الى ضغط سلبي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام