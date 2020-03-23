القدرة: نتابع الحالة الصحية للمحجورين وجميعهم بحالة جيدة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2020 - 18:04

القدرة: نتابع الحالة الصحية للمحجورين وجميعهم بحالة جيدة(فلسطين اليوم)

منذ 35 mins 23 March، 2020
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