كيان العدو يسجل 1238 إصابة بفيروس كورونا وذلك بعد تسجيل 264 حالة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2020 - 18:04

كيان العدو يسجل 1238 إصابة بفيروس كورونا وذلك بعد تسجيل 264 حالة جديدة

منذ 12 mins 23 March، 2020
كورونا كيان العدو
غير مصنف

ارتفعت حصيلة الإصابات في كيان العدو الاسرائيلي بفيروس كورونا المستجد إلى 1238، وذلك بعد تسجيل 264 إصابة جديدة الاثنين. وذكرت وزارة الصحة في الكيان، في بيان، أن “هناك 264 مريضا جديدا بالكورونا خلال يوم 22.03.2020 وأن عدد المرضى الإجمالي بلغ 1238”. وأشارت إلى أنه من بين المصابين “1142 بحالة طفيفة، 34 متوسطة و 24 خطيرة، بالإضافة إلى 129,870 شخصا بالحجر المنزلي”.
ودخلت حيز التنفيذ، يوم الجمعة الماضي، أحكام الطوارئ التي صدق عليها رئيس حكومة تسيير الأعمال  بنيامين نتنياهو، في مسعى للحد من انتشار وباء كورونا.

المصدر: سبوتنيك

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