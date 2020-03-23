المتحدث باسم الحكومة الألمانية: ميركل تواصل عملها أثناء وجودها في الحجر الصحي

أعلنت المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الإثنين، أن “المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تخضع للحجر الصحي عقب مخالطتها لطبيب العائلة الذي تبين أنه مصاب بفيروس كورونا، وهي تعمل بشكل جيد”. وقال زايبرت، خلال مؤتمر صحفي في برلين، المستشارة تعمل بشكل جيد، لقد اتصلت اليوم عبر الهاتف وعقدت اجتماعا حكوميا، وهي تقوم بعملها من المنزل”. وبحسب بيان الحكومة فقد “تم إبلاغ المستشارة بعد المؤتمر الصحفي[ الذي عقدته] بأن الطبيب الذي أعطاها لقاحا وقائياً يوم الجمعة الماضي، كان مصاباً بفيروس كورونا، بحسب التشخيص الذي أجري له، لذا قررت المستشارة الخضوع للحجر الصحي في المنزل على الفور”.

وسجلت ألمانيا حتى اليوم 111 حالة وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وبلغت الإصابات في العالم حتى اللحظة، 351731، الوفيات 15374، المتعافين 100430.

المصدر: وكالة سبوتنيك