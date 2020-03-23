مراسل الموقع من طرابس :القوى الامنية تقفل سوق الخضار في باب التبانة وتمنع المواطنين من دخوله ضمن الاجراءات الوقائية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2020 - 18:04
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أ.ف.ب:أكثر من 15 ألف حالة وفاة في العالم بفيروس كورونا حتى الان
التلفزيون السوري: اهالي قرية حامو في محافظة الحسكة يعترضون رتلا لقوات الاحتلال الاميركي ويجبروه على التراجع
الصين: شفاء 90 % من المصابين بفيروس كورونا ولم تسجل مدينة ووهان اي اصابات جديدة محلية لليوم الخامس على التوالي
الدفاع الروسية:لا اصابات بفيروس كورونا المستجد بين العسكريين الروس
الرئيس الاسد يستقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لبحث الاتفاقات الروسية التركية وانتهاكات التنظيمات الارهابية المستمرة
الكرملين: ليس لدينا علم بأي مناشدات فرنسية لروسيا بخصوص المساعدة في مكافحة كورونا
ايجاز صحفي لمتحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن احصائيات 5 سنوات من الصمود والكشف عن خسائر العدو
سريع: اكثر من 257 الف غارة اجمالي ما رصدته الجهات المختصة في لقوات المسلحة منذ بدء العدوان
سريع:استشهاد الالاف من ابناء شعبنا العزيز وجرح عشرات الالاف منهم جراء العدوان الغاشم
سريع: تضرر ملايين اليمنيين بشكل مباشر وغير مباشر فمن لم يتضرر من الغارات تضرر من الحصار والحرب الاقتصادية
سريع: المؤسسة العسكرية كانت الهدف الاول لتحالف العدوان من خلال استهداف كافة مقراتها ووحداتها وعتادها وافرادها وقادتها
سريع: نجحت قواتنا في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ونوعية فرضت معادلات جديدة في المعركة وادت الى خسائر كبيرة في صفوف العدو
سريع:ابرز نتائج تلك العمليات تحرير مناطق واسعة والردع الاستراتيجي للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير
سريع: بعد العمليات النوعية لم يعلن عنها لاسباب مختلفة وجرى توثيقها وقد يتم الاعلان عنها حال تطلب الامر ذلك
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
مراسل الموقع من طرابس :القوى الامنية تقفل سوق الخضار في باب التبانة وتمنع المواطنين من دخوله ضمن الاجراءات الوقائية
منذ 46 mins
23 March، 2020
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