مراسل الموقع من طرابس :القوى الامنية تقفل سوق الخضار في باب التبانة وتمنع المواطنين من دخوله ضمن الاجراءات الوقائية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2020 - 18:04

مراسل الموقع من طرابس :القوى الامنية تقفل سوق الخضار في باب التبانة وتمنع المواطنين من دخوله ضمن الاجراءات الوقائية

منذ 46 mins 23 March، 2020
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