متحدث القوات المسلحة اليمنية: تضرر ملايين اليمنيين بشكل مباشر وغير مباشر فمن لم يتضرر من الغارات والقصف الهمجي تضرر من الحصار والحرب الاقتصادية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2020 - 15:58

متحدث القوات المسلحة اليمنية: تضرر ملايين اليمنيين بشكل مباشر وغير مباشر فمن لم يتضرر من الغارات والقصف الهمجي تضرر من الحصار والحرب الاقتصادية

منذ 9 mins 23 March، 2020
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