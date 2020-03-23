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March 23 2020 - 15:58

إصابات بين الفلسطينيين إثر اعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرة في نابلس

منذ 13 mins 23 March، 2020
العدو الاسرائيلي2
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين الاثنين بحالات من الاختناق جراء اعتداء قوات العدو الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان الصهيوني في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين في قرية بيت فوريك، ما أسفر عن وقوع إصابات”، وأوضحت أنه “تم معالجة بعض المصابين ميدانيًا فيما نقل آخرين الى المستشفى”.

وتشهد مناطق الضفة المحتلة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال رفضا لـ”صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب والهادفة لانهاء القضية الفلسطينية.

المصدر: فلسطين اليوم

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