قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام شرقي بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2020 - 15:58

قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام شرقي بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة

منذ 22 mins 23 March، 2020
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